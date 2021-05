Vaccini: Open day Lazio, ieri 10mila dosi, oggi bis

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nell'Open day Astrazeneca nel Lazio ieri ci sono state oltre 10.000 somministrazioni. Oggi si replica. Da lunedì 17 alle ore 24 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta' 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale salutelazio.

Inoltre sempre da domani sarà possibile "per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson, diversamente si dovrà aspettare l'apertura della fascia", secondo le regole stilate dopo l'incontro tra medici di Famiglia (Fimmg) e la Regione Lazio (ANSA).