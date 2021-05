Tennis: Sonego 'Dispiace passare per attore, avevo i crampi'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Con Monfils tutto risolto. Quando vedi di la uno con i crampi che riesce a correre, pensi ci sia della finzione. Lui ha pensato questo non conoscendomi. Ma io cosa potevo fare? All'inizio non sapendo fossero crampi mi sono fatto vedere dal fisioterapista. Gli ho chiesto anche scusa perché dispiace passare per attore. Ci ho messo l'anima per vincere la partita senza mancare di rispetto a nessuno".

Lo ha detto Lorenzo Sonego dopo il nervosismo mostrato da Gael Monfils durante il match degli Internazionali che ha visto il francese uscire subito di scena.

Ora, al secondo turno, per Sonego ci sarà il derby italiano con Mager. "Siamo amici, ero a fare il tifo per lui l'altro giorno - il commento di Sonego -. Ci conosciamo bene perché abbiamo giocato tante volte insieme, e lui è in forma in questo periodo.

Sulla terra si trova bene e ha fatto un grande match contro De Minaur. Il mio obiettivo è quello di giocare tutti i punti".

