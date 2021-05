Covid: 2 feste e violazione coprifuoco,46 multati a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Sono state 46 finora le persone sanzionate dai carabinieri del comando provinciale di Roma per violazioni delle norme anti-Covid durante i controlli potenziati per il weekend del 1 Maggio. Di queste 25 per aver partecipato a due feste private. I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta ieri notte sono intervenuti in un campeggio di via Aurelia dove, in un bungalow appositamente affittato, sono state scoperte 11 persone a far festa senza distanziamento né mascherine. Nello stesso momento, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti, per una segnalazione giunta al Nue 112, in un appartamento di via della Lungaretta da dove provenivano voci e musica ad alto volume. All'arrivo dei militari è stata effettivamente riscontrata una festa privata a cui partecipavano 14 persone. Altri 21 sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco perché trovati, senza giustificato motivo, in strada nell'orario compreso tra le 22 e le 5. (ANSA).