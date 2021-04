Covid: a Roma l'88% riapre,in molti a pranzo al ristorante

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Nella Capitale quasi 9 ristoranti e bar su 10 oggi hanno riaperto al pubblico oggi con il ritorno in zona gialla. La stima arriva dal presidente della Fiepe-Confesercenti di Roma, Claudio Pica, che spiega: "a Roma e nel Lazio circa l'88% di bar e ristoranti sono aperti e si dovrebbe arrivare al 95 per cento nel weekend - spiega Pica - c'è un discreto flusso di clienti sia in centro che in periferia". (ANSA).