Roma: De Vito,bene apertura parziale Ztl per trasporto merci

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Apprendiamo con soddisfazione che la mozione approvata nelle scorse settimane in Aula Giulio Cesare, con la quale si chiedeva di sospendere la chiusura delle ZTL tra il 6 e il 30 aprile, sia stata applicata sia pure solo parzialmente per il trasporto merci. Resta il fatto che in una fase come quella che stiamo attraversando, con il centro storico della Capitale semivuoto e una pesante desertificazione commerciale, purtroppo si debba quotidianamente constatare che gli autobus viaggiano oltre i limiti di capienza previsti e in condizioni non sicure per la presenza di tracce di Covid 19, come è stato rilevato dagli ultimi accertamenti dei Nas". E' quanto dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

"Cogliamo l'occasione per auspicare una completa applicazione della mozione approvata dall'Assemblea Capitolina al fine di garantire la salute e la sicurezza dei cittadini attraverso le sanificazioni dei mezzi pubblici e la possibilità di preferire l'uso del mezzo privato per evitare assembramenti, accogliendo allo stesso tempo il grido di aiuto che gli operatori del commercio lanciano da tempo alla città per poter dare inizio a quella ripresa economica che tutti attendiamo da oltre un anno".

