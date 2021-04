Lazio: la settimana in consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Il vice presidente del Consiglio regionale Devid Porrello ha convocato per lunedì 12 aprile 2021 ore 14,30 la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 86 in presenza per "Elezione del presidente del Consiglio regionale".

Il vicepresidente Porrello ha altresì aggiornato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 84, in modalità telematica, a mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 11, per la prosecuzione dell'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 50, "Approvazione del Piano della Riserva naturale della Marcigliana - Roma.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI- Martedì 13 aprile- Ore 09:00 (modalità telematica) IX Commissione - All'ordine del giorno un'audizione sulla vertenza Ipercoop Guidonia.

Ore 10:00 -(modalità telematica) IV Commissione - 1) Testo Unificato delle proposte di Legge regionale nn. 4 e 110 concernente: "Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento". 2) Proposta di Legge regionale n.17 del 20 aprile 2018, concernente: "Istituzione dei distretti logistico ambientali".

3) Proposta di Legge regionale n. 106 del 6 febbraio 2019 concernente: "Disposizioni per la promozione e la realizzazione dell'assistenza infermieristica di famiglia o di comunità". 4) Proposta di Legge regionale n. 229 del 30 luglio 2020, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di open innovation center".

Ore 14:00 -(modalità telematica) V Commissione - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021". Esame delle osservazioni e votazione.

Ore 14:30 -(modalità telematica) V Commissione - concernente: "Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 - "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", di iniziativa della Giunta. (ANSA).