Lazio: Inzaghi "dopo Crotone serve altra vittoria"

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Sappiamo delle difficoltà della partita che affronteremo, l'Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, di qualità e molto ben allenata.

Sarà una partita molto delicata per noi ma abbiamo bisogno di una vittoria dopo quella con il Crotone". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di Udine. "La squadra è reduce da una buona partita a Monaco di Baviera - aggiunge Inzaghi a Lazio Style Radio - c'è stanchezza mentale perché è stata impegnativa ma sono tutti arruolabili, fatta eccezione per Luiz Felipe e Caicedo, che ha avuto un problema al piede e non sarà con noi". Al posto dell'ecuadoriano, ci sarà Vedat Muriqi al fianco di Ciro Immobile in attacco, mentre potrebbe essere la presenza numero 401 in maglia biancoceleste per Stefan Radu, che così eguaglierebbe il record di Giuseppe Favalli: "Complimenti a Stefan - conclude l'allenatore laziale - è arrivato qui che era un ragazzino e ha fatto cose molto importanti. È bello vederlo quando fa di tutto per recuperare il prima possibile. Per noi è sempre elemento molto importante". (ANSA).