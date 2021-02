Lazio: La settimana in consiglio Regionale (22-26 febbraio)

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - * SEDUTA AULA Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta ordinaria in modalità telematica del Consiglio regionale n. 81 a martedì 23 febbraio 2021, ore 11, per completare le interrogazioni a risposta immediata già previste all'inizio della seduta del 17 febbraio scorso.

- Proposta di legge regionale n. 205 del 3 febbraio 2020 - Proposta di legge regionale n. 115 del 21 febbraio 2019 - Proposta di legge regionale n. 189 dell'8 ottobre 2019 * COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedì 22 febbraio: Ore 11 - X Commissione - Audizione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 59 del 15.2.2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 78 dell'11 febbraio 2021, concernente "Approvazione del Piano territoriale paesistico regionale". Ore 14 - VI Commissione - Audizione su "istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei Cude (Contrassegno unificato disabili Europeo) e fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità".

Ore 14,30 - VI Commissione - Audizione sulle "prospettive di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino".

Ore 15 - VII Commissione - Audizione sull'aggiornamento della LR 34/1997: "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".

Ore 16 - VII Commissione - Audizione sulla situazione dell'Ircss-Istituti fisioterapici ospedalieri (Ifo) "Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma (Ire)".

Ore 16 - Commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione. Audizione sul piano di zona "Cecchina 2"-Operatore Economico: Acf srl.

Martedì 23 febbraio: Ore 12 - I Commissione - Audizione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 58 del 9 febbraio 2021 concernente: "Disciplina delle Elezioni dei Componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali.

Giovedì 25 febbraio: Ore 10 - XI Commissione - Audizione sulla Proposta di Legge n. 202 del 23 dicembre 2019, concernente: "Disposizioni per promuovere il settore della moda". Ore 12 - VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare. (ANSA).