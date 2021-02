Vaccini: nel Lazio somministrate oltre 295mila dosi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Va avanti intanto il piano vaccinale nel Lazio dove sono state superate le 295mila dosi somministrate. Il 18 febbraio al via le prenotazioni per i docenti di scuola e università e gli operatori dei servizi per l'infanzia. La prenotazione sarà scaglionata per fasce di età secondo il calendario: 45-55 anni dal 18 di febbraio; 35-44 anni dal 22 febbraio; under 34 anni dal 26 febbraio. Il vaccino è quello di Astrazeneca e verra' prenotata sia la prima che la seconda somministrazione. questa modalità non riguarda gli studenti (over 18) che potranno rivolgersi ai medici di medicina generale quando arriverà il loro turno.

"Ricordo che verranno eseguiti i controlli incrociati con le banche dati e al momento della somministrazione del vaccino, pertanto invito al rispetto delle categorie. La vaccinazione è rivolta alle persone assistite dal servizio sanitario regionale", ricorda l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Oggi intanto è stata superata la quota delle 295 mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 116 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Si va verso le 55 mila vaccinazioni over 80. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione 262 mila anziani (sono state eseguite già' 3 mila somministrazioni a domicilio). (ANSA).