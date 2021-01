Roma: Lemmetti, crisi Covid e ristori inadeguati ma teniamo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il bilancio per il prossimo triennio è uno dei più complessi perché nasce nel mezzo della crisi della pandemia e alle difficoltà dovute alle minori entrate, ma nonostante questo dimostra la sua solidità dovuta alle pratiche di buona amministrazione degli anni precedenti. Una solidità che si manifesta nell'equilibrio di bilancio, seppur non risultino ancora adeguati per Roma i ristori statali". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti illustrando l'ultimo bilancio previsionale all'Aula Giulio cesare.

"Assegniamo ai municipi oltre 300 milioni di euro per opere pubbliche nel triennio. Sono misure che possono fare della nostra città un laboratorio d'innovazione e un modello di ripartenza, pronto ad accogliere i ristori europei del Recovery fund. Questo bilancio è la nostra ancora di salvezza in un momento delicato ma anche il volano per garantire lo sviluppo economico e sociale", ha proseguito.

Dopo le polemiche sui fondi destinati al sociale e la protesta dei sindacati di ieri in piazza del Campidoglio, Lemmetti ha chiarito: "Sul sociale mettiamo 360 milioni e sulla scuola 371 milioni. Riguardo al sociale voglio sgomberare il campo dalle critiche emerse nei giorni scorsi. La spesa sociale del Campidoglio va avanti rafforzata". E ancora: "Lo stanziamento più rilevante riguarda la mobilità e i trasporti".

