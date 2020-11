Ippica: otto corse nell'ultima di domenica di novembre

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - All'ippodromo delle Capannelle, a Roma, si chiude domenica con otto corse e una media di otto cavalli in ciascuna sfida. Il programma prevede tre prove maiden per due anni su varie distanze: 1.200, 1.600 e 2.000 metri. In più cinque handicap a garantire incertezza. Per due volte in utilizzo la pista dritta, tre quella grande sempre in erba e le altre tre corse andranno in scena sulla pista all-weather che, dalla prossima giornata, sarà padrona per tre mesi. Nella maiden, sui 1.200, potrebbe essere la volta buona per Fataturbina, in quella sul miglio per Olympic Hero e sulla severa distanza dei 2.000 per Gleanearn. Molto ben riuscita la perizia sui 1.200 riservata ai cavalli di tre anni, con 12 in campo tra i quali Bayka, I Love This Game, Falconetta, Sicilian Focus e Ovvio. Altra perizia interessante, questa volta su pista all-weather e sul miglio vedrà al via 10 protagonisti, tra i quali Mario del Borgo, Alias dei Grif, Black Menteur e Perla di Labuan. Un lungo e interessante pomeriggio di corse che l'ippodromo delle Capannelle dedica, attraverso i Premi a loro intitolati, ad Antonio e Felice Ceciarelli e Cesare Mercalli, ma anche ad alcuni cavalli che hanno fatto la storia di questo sport: Marco Visconti, Bruttina, Shadeed, Farrel e Zuccarello.

Tutte le corse si disputeranno a porte chiuse. (ANSA).