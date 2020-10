Festa Roma: un docufilm sul nuovo Ponte di Genova

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - "Un ponte non può crollare, non ha il diritto di crollare". Con queste parole, l'architetto Renzo Piano - suo il progetto del "ponte nave" che solca la Val Polcevera - dà il via al trailer di 'Un ponte del nostro tempo', il docufilm di Raffaello Fusaro dedicato alla costruzione del nuovo ponte di Genova e che si può riassumere nelle parole dell'ad di Fincantieri Giuseppe Bono: "Guardiamo al futuro".

Il docufilm verrà presentato da Fincantieri e Fincantieri Infrastructure giovedì 22 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

Si tratta di un'opera di memoria che unisce immagini di repertorio a girato originale. Una grande storia collettiva ricostruita dalle parole delle persone protagoniste di un 'miracolo italiano': le testimonianze dei lavoratori oltre che, appunto, le voci di Piano e di Bono. Le musiche originali sono di Danilo Rea eseguite dal vivo sotto il nuovo Ponte. Il film è dedicato a tutti i lavoratori che, come pietre miliari, hanno sorretto con costanza e tenacia il ponte. (ANSA).