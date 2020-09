Covid:Lazio,vaccino anti influenza somministrato in farmacia

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Valutare la somministrazione del vaccino antifluenzale in farmacia. E' quanto chiede la regione Lazio al Cts 'considerata la straordinarieta' della campagna di quest'anno che coincide con la pandemia della Sars CoV-2'.

'Abbiamo chiesto di ampliare la rete di offerta anche attraverso l'utilizzo dei drive-in regionali e della rete delle farmacie come progetto sperimentale - spiega l'assessore alla sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato- A questo scopo potrebbero essere circa 400 le farmacie del Lazio ad aderire al progetto 'vaccinazioni in farmacia'. Abbiamo chiesto al CTS un nullaosta alla possibilita' che la somministrazione delle vaccinazioni avvenga ad opera e sotto la responsabilita' di un operatore sanitario opportunamente formato. Altri Paesi consentono di somministrare la vaccinazione in farmacia tra i quali Francia, Germania e Regno Unito. In questa fase e' necessario ampliare il piu' possibile la rete di offerta. Il Lazio e' pronto a fare la sua parte e chiediamo che ci sia la massima cooperazione'.

