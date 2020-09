Tennis: Sinner "tanti azzurri, bello per movimento italiano"

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Abbiamo tantissimi giovani ed è bello per il tennis italiano. Ognuno fa la sua strada, lo scorso anno si parlava tanto di me e di Berrettini ma Fognini ha comunque vinto un master 1000, Sonego un 250 e alla fine dell'anno abbiamo otto giocatori in Top 100 e speriamo in futuro anche di più". Jannik Sinner guarda al buon momento collettivo del tennis azzurro dopo la sua vittoria su Stefanos Tsitsipas che gli permette di approdare agli ottavi di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia.

L'impresa fa il paio con quella di Lorenzo Musetti, capace di eliminare all'esordio a un master 1000 un campione come Stan Wawrinka: "Sono contento per lui - aggiunge Sinner riferendosi a Musetti - è bello che dietro di me ci sia già un altro. Come colpi e tutto, forse è anche meglio lui di me, come potenziale di gioco. È più forte di me. Poi è difficile giocare tutte le partite così. Wawrinka non se lo aspettava, ma se gioca così Lorenzo può vincere con chiunque".

Un ultimo pensiero alla 'bolla' di protezione anti-covid per gli atleti impegnati al Foro Italico: "La bolla è tosta - ammette l'azzurro - perché non puoi uscire, ma alla fine qui il parco è bello e l'hotel è eccezionale. È dura, certo, ma siamo qui per giocare a tennis".