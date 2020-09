Ragazza aggredita e rapinata del Rolex sotto casa a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Un ragazza di 29 anni è stata rapinata del Rolex e di alcuni bracciali mentre tornava a casa nella notte a Roma. E' accaduto in via Val Padana, nel quartiere Montesacro. Da una prima ricostruzione, quando la ragazza è scesa dall'auto parcheggiata sotto casa, è stata buttata a terra da due uomini, con volto coperto da casco e accento romano, che le hanno intimato di non muoversi per poi sfilarle dal braccio orologio e bracciali. I due rapinatori sono fuggiti su uno scooter. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto.

