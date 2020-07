Con Editoriale, apre nuovo Macro tra museo e magazine

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il The Long Hello composto di tappetini da ufficio di Nicole Wermers. La grande parete delle bandiere di Pierre Bismuth, che sovrappongono vessilli dei Paesi "ospitanti" con quelli della nazione dei migranti maggiormente accolti (per l'Italia è il Bangladesh). E ancora il grande Demos Gold Bar di Andreas Angelidakis che troneggia con 46 moduli in similpelle dorata. Fino alle Martellate con cui Marcello Maloberti, pennarello su carta, esprime il suo dissenso, tra il serio e il faceto, confessando "Io odio il design". Riparte da qui la storia del Macro, il museo d'arte contemporanea costruito tra le mura storiche del birrificio Peroni e le architetture nuove di Odile Decq, che da oggi diventa ufficialmente Museo per l'Immaginazione preventiva sotto la guida del neo direttore Luca Lo Pinto. Primo appuntamento, rimandato causa emergenza sanitaria, il suo Editoriale, tassello inaugurale del progetto triennale che fino al 2022 concepirà il museo come un grande magazine e che fino al 27 settembre raccoglie quasi 40 artisti, attraversando generi, stili e generazioni, dalla A di Xavier Aballì fino a Eduardo Williams & Marian Blatt. In tutto 150 opere, molte create per l'occasione o mai esposte, che dilatano lo spazio espositivo occupando 10 mila metri quadri di spazi, anche normalmente non destinati all'esposizione. "Riaprire a luglio - dice Lo Pinto - è una scelta, anche per superare il concetto del grande evento, che alla fine riguarda solo una nicchia di persone. La gratuità rende il Macro una sorta di rifugio, dove passare, guardare anche solo una parte delle opere, ritornare". Ad agosto, si "uscirà" invece dalle mura con Tracce/Traces, mostra di Lawrence Weiner, con una serie di banner aerei sul litorale tra Ladispoli e Anzio. Per metà ottobre, già pronto "un programma di progetti", prosegue il direttore, mentre "il 3 dicembre aprirà il Museo impaginato".

(ANSA).