Da Potenza a Maranello in 500 d'epoca nel nome del 'Drake'

(ANSA) - POTENZA, 14 LUG - Da Potenza a Maranello, 1.800 chilometri in "500" d'epoca nel nome del "Drake", Enzo Ferrari.

Il prossimo 30 luglio, dal capoluogo lucano, partiranno due equipaggi: Giuseppe Bubbico e Gennaro Guerriero su una 500 F del 1968 (Historic Club Lupi della Lucania) ed Egidio Sirago e Giovanni Curatella su una 500 L del 1970 (Club Sirago autostoriche di Laurenzana).

"Nonostante tutte le vicissitudini di questo 2020 - spiega Guerriero, che ricopre anche il ruolo di presidente dell'Historic Club Lupi della Lucania - abbiamo deciso di fare questo viaggio per omaggiare il 'Grande Drake' e la città di Maranello, ma anche per creare un gemellaggio motoristico tra queste due realtà".

Il viaggio - che terminerà il 2 agosto - prevede il percorso Potenza-Montecatini-Maranello-Bologna-Barberino del Mugello-Roma-Potenza. Il 31 luglio, a Maranello, i due equipaggi targati "Potenza" saranno accolti "dal sindaco, dai club Ferrari e 500 e dal direttore del Museo Ferrari: saranno - prosegue - manifestazioni di affetto e amicizia che ci ripagheranno dei non pochi sacrifici che dovremmo affrontare. Ma si sa - prosegue - quando c'è la passione per le quattroruote, quella vera che emoziona e coinvolge, non esistono sacrifici che tengono. Diceva Enzo Ferrari: 'Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere'. Noi 'lupi', di questa frase ne abbiamo fatto il nostro leitmotiv e questo viaggio - conclude - ne sarà un chiaro esempio". (ANSA).