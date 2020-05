S. Cecilia: Pappano e l'Aida, maestro ne parla online

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L' Aida ancora al centro dell' appuntamento in streaming con il maestro Antonio Pappano che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone questa settimana sul sito e sui suoi canali social. Il direttore d' orchestra anglo-italiano giovedì 21 alle 17, in diretta dalla sua casa di Londra, continuerà l' analisi del capolavoro verdiano inciso nel 2015 per Warner Classic con l' Orchestra e il Coro dell'Accademia e un cast stellare formato da Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ekaterina Semenchuk e Ludovic Tezier.

Il programma di concerti online scelti dall' archivio sonoro di Santa Cecilia prevede, sempre giovedì 21 alle 19.30 , ancora Pappano sul podio per il Quartetto per archi (nella versione per orchestra) di Verdi. Altro protagonista del concerto è il cantante Ian Bostridge, interprete della Serenata per tenore, corno e archi, di Benjamin Britten, con Alessio Allegrini, primo corno dell' orchestra. La seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 5 di Beethoven. Venerdì 22 maggio alle 20.30 la serata è dedicata a Mozart con Fabio Biondi nella doppia veste di direttore e in di violino solista con la Sinfonia n. 31 K 297 "Parigi'' e la Sinfonia Concertante K 364.

Conclude il programma la Sinfonia n.36 k425 "Linz". Sabato 23 alle 18 Ivor Bolton dirige lo Stabat Mater di Rossini, capolavoro del compositore pesarese. Con l' orchestra e il coro in scena il soprano Eleonora Buratto, il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Paolo Fanale e il basso Roberto Tagliavini.

