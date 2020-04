Raggi, arrivati buona spesa cartacei

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Una buona notizia per tutti i cittadini che hanno fatto richiesta per i Buoni Spesa. Oggi al Dipartimento Politiche Sociali sono arrivati i buoni cartacei di cui avvieremo subito la distribuzione grazie alla collaborazione degli agenti della Polizia Locale, che li porteranno nelle case di chi sta vivendo maggiori difficoltà economiche a causa dell'emergenza coronavirus". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Molti spendono già da app, in pochi giorni ci sono state 40mila richieste. "Già da domani ci sarà la distribuzione su tutto il territorio di Roma per le famiglie più in difficoltà. Grazie a tutti per questo risultato", spiega su Twitter l'assessora alla Persona di Roma Capitale Veronica Mammì.