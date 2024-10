Allerta rossa, domani scuole chiuse a Ravenna, Reggio e Modena

Tutte le scuole saranno chiuse in tutta la provincia di Reggio Emilia e di Ravenna e nel Comune di Modena, domani, quando la protezione civile ha emanato l'allerta rossa per la situazione dei fiumi dovuta al maltempo.

La Figc ha annullato tutte le partite dilettantistiche che si terranno nella zona rossa. Per il fine settimana si prevede una situazione "delicata e complessa", come l'ha definita Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna.

A San Lazzaro di Savena, per precauzione, sono state evacuati seminterrati e piani terra delle case adiacenti ai corsi d'acqua Savena, Idice e Zena.



