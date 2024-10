Maltempo: isolato nel Bolognese il paese di Enzo Biagi

Il paese dove è nato e dove è sepolto Enzo Biagi, Pianaccio, poche anime sull'Appennino bolognese al confine con la Toscana, è isolato, insieme al paese di Monte Acuto, per l'interruzione di una strada: è l'Appennino bolognese, infatti, l'area più interessata in Emilia-Romagna dal maltempo di queste ultime ore. In tutto ci sono stati una novantina di interventi dei vigili del fuoco, prevalentemente per allagamenti di case e cantine.

Sono esondati alcuni torrenti minori come è successo a Silla, in comune di Gaggio Montano. Nel resto della regione poche le criticità, perlopiù sporadiche. La strada statale 64 Porrettana è stata riaperta, a senso alternato. La gran parte delle situazioni si è però risolta automaticamente all'abbassarsi del livello dell'acqua. In pianura i canali, ora pieni, del reticolo bolognese stanno funzionando.

La presidente facente funzioni della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, ha fatto un sopralluogo a Gaggio Montano e Porretta Terme. Mentre per oggi pomeriggio è attesa un'attenuazione dei fenomeni meteo, per domani è allerta rossa per le per piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del bolognese e su byona parte del resto della regione.





