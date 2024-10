Maltempo, in Emilia-Romagna allerta rossa per sabato

Cresce l'allerta maltempo e diventa rossa in parte dell'Emilia-Romagna per sabato 19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità: da sud-est verso ovest, attenuandosi verso la serata. Sono previsti nuovi innalzamenti dei livelli dei fiumi del settore centro-orientale della regione, già interessati da piene in atto, con probabili superamenti delle "soglie 3", sui bacini collinari del settore occidentale, con possibili e localizzati superamenti, anche in questo caso, della soglia 3.

Le piogge della scorsa notte hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2.

Potranno verificarsi frane nelle zone collinari e montane, dove le condizioni idrogeologiche sono più fragili e allagamenti in aree urbane. L'allerta rossa per criticità idraulica riguarda collina e costa romagnola, pianura, collina e montagna bolognese, pianura modenese e reggiana.



