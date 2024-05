F1: sindaco Imola, oltre 20.000 per ricordo Senna e Ratzenberger

Sono state "oltre 20.000", con una folta rappresentanza di tifosi brasiliani, le persone che si sono radunate all'autodromo di Imola per ricordare, a trent'anni dalla loro morte, Ayrton Senna e Roland Ratzenberger scomparsi in due incidenti sul circuito romagnolo il primo maggio del 1994, il pilota sudamericano e il giorno prima, il 30 aprile, quello austriaco.

"Si conclude una giornata straordinaria e storica, in cui abbiamo commemorato il trentennale dalla scomparsa dei piloti Ayrton Senna e Roland Ratzenberger - osserva il sindaco di Imola, Marco Panieri -: oltre 20.000 persone hanno raggiunto l'Autodromo nella giornata di oggi, testimoniando il legame che ancora c'è per loro e per i valori che hanno incarnato. Lo abbiamo fatto - argomenta - ricevendo l'onore della presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile Mauro Vieira e del Ministro degli Affari Esteri dell'Austria Alexander Schallenberg. Li voglio ringraziare perché è stato un onore poterli accogliere, insieme al Segretario di Stato di San Marino Teodoro Lonfernini".

Inoltre, prosegue il primo cittadino imolese, "per la commemorazione c'era anche, insieme a noi, una rappresentanza delle famiglie dei piloti: i genitori di Roland, Rudolf e Margit, e Bruno Senna, nipote di Ayrton. Quattro nazioni si sono ritrovate per celebrare i valori dello sport che Ayrton e Roland hanno incarnato, diventando un ponte di pace, fratellanza e dialogo fra popoli".

Quindi, conclude Panieri, "di questo voglio ringraziare il Dipartimento per la Diplomazia dello Sport del Ministero degli Esteri: siamo davvero soddisfatti della giornata e voglio ringraziare quanti, dietro le quinte, hanno lavorato perché fosse un successo".



