Diciassettenne accoltellato a Bologna, denunciato sedicenne

Ha accoltellato all'addome un 17enne con il quale, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe discusso per rancori pregressi. Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, vicino a un centro sportivo in via Zoni a Bologna.

Carabinieri e 118 sono intervenuti per prestare soccorso al 17enne ferito: mentre il giovane è stato accompagnato all'Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato (non è in pericolo di vita), i militari hanno rinvenuto per terra un coltello da cucina con la lama sporca di sangue.

Avviate le indagini, i carabinieri, ascoltando anche i racconti dei testimoni, hanno rintracciato e identificato il 16enne che è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

