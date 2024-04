A Bologna la terza Borsa del Turismo Cities Emilia-Romagna

Si apre il 16 aprile a Bologna la terza edizione della Borsa del Turismo Cities Emilia-Romagna, quattro giorni dedicati alla commercializzazione dei prodotti turistici del patrimonio culturale regionale. Oltre 40 Tour operator da tutta Europa, Usa e Canada parteciperanno all'iniziativa, nata dalla fusione fra Buy Emilia-Romagna e Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. La giornata clou sarà mercoledì 17, con un workshop di incontri individuali su appuntamento tra i tour operator e 44 operatori regionali dell'offerta, a Palazzo Re Enzo. In programma anche quattro 'eductour' per visitare le unicità del territorio. Fra i viaggi che organizzano e vendono nei propri cataloghi i Tour operator ospiti di Cities c'è un po' di tutto: dalle vacanze per piccoli gruppi in luoghi inconsueti alle visite in luoghi archeologici e storici, dalle esperienze enogastronomiche per turisti gourmand all'organizzazione di tour creativi, fino ai matrimoni in contesti d'arte o ai weekend aziendali in luoghi memorabili per manager di grandi aziende.

L'appuntamento è promosso da Confcommercio e Confesercenti Emilia-Romagna ed è a cura di Apt Servizi con le tre Destinazioni Turistiche Regionali: Territorio Turistico Bologna-Modena, Visit Emilia, Visit Romagna. Queste le destinazioni dei quattro educ tour bi-giornalieri: Bologna&Modena: cultura, enogastronomia e motori (Modena, Maranello, Bologna); Piacenza, Parma e Reggio, alla scoperta delle città d'arte d'Emilia; Romagna: Ravenna, Comacchio e Ferrara, patrimonio di arte antica e rinascimentale; Romagna: Verucchio, Rimini, San Mauro Pascoli, Cesena, Signorie, tra sogno e realtà. I quattro giorni sono dedicati allo scambio domanda-offerta dei prodotti turistici del patrimonio culturale regionale: città d'arte, borghi storici, castelli, dimore d'epoca, enogastronomia, patrimonio Unesco, festival, itinerari culturali in modalità lenta e attiva, turismo d'affari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA