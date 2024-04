Calcio donne: verso Euro 2025, a Ferrara il 4/6 Italia-Norvegia

Sarà lo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara a ospitare, martedì 4 giugno alle 18.15, Italia-Norvegia, quarta partita del girone di qualificazione all'Europeo femminile in programma nel 2025 in Svizzera. Dopo la vittoria contro l'Olanda a Cosenza e la sconfitta di Helsinki, ecco il doppio confronto con le norvegesi, che si giocherà a distanza di pochi giorni tra una gara e l'altra.

Norvegia-Italia, infatti, si disputerà venerdì 31 maggio (ore 18) allo stadio Ullevaal di Oslo. L'Emilia-Romagna, martedì 4 giugno, si tingerà d'azzurro, visto che in serata - con calcio d'inizio alle ore 21 - lo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna ospiterà l'amichevole della Nazionale A maschile contro la Turchia.



