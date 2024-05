Abi, rischi default famiglie con lo stop banche sul Superbonus

Allarme dell'Abi sul futuro delle procedure legate al superbonus, con famiglie e imprese potrebbero finire in default. A lanciarlo è stato il presidente Antonio Patuelli secondo il quale le banche essendo stato ridotto l'ambito di compensazione dovranno assolutamente fermarsi" nel comprare i crediti del superbonus e "se si fermano, costretti, i maggiori acquirenti" dei crediti "bisogna trovare delle forme diverse per animare il mercato, perché altrimenti imprese, condomini e famiglie si possono trovare inguaiati, in situazioni che li portano in default".



