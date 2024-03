Bonaccini, 'da risolvere i problemi col governo'

"Sono contento che il commissario Figliuolo abbia detto che accoglieranno la quasi totalità delle proposte che abbiamo avanzato, ma ci sono alcuni temi che non riguardano il commissario ma il governo che vanno risolti". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'incontro del Patto per il lavoro e il clima con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione.

Fra i problemi, le richieste "troppo complicate per avere i rimborsi". E poi la questione dei beni mobili: "C'è bisogno che i beni mobili vengano inseriti tra quelli rimborsabili, oggettivamente nessuno capisce il motivo per cui dopo dieci mesi ancora il governo non l'abbia previsto".

Infine il problema del personale: "Io ho avuto fino a 1.200 unità di personale in più durante il terremoto, la struttura commissariale è fatta di una sessantina di persone, in più questi che devono arrivare ma non stanno arrivando", ha detto Bonaccini, riferendosi ai funzionari e tecnici a termine, di cui ne sono stati assunti una quarantina su 216 possibili.

"Cerchiamo di dare una mano in tutto quello che possiamo, augurandoci che arrivi anche la certezza del 100% di rimborso dei cittadini come è stato promesso. Anche psicologicamente chi ha perso tutto o ha perso tanto ha bisogno di sapere che le risorse gli arriveranno e magari sapere anche in quali tempi", sottolinea Bonaccini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA