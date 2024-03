F1: il poster del Gp di Imola 2024 con un omaggio a Senna

Sullo sfondo la 'collina della passione', colma di tifosi e bandiere del Cavallino Rampante e la Torre Autodromo, simbolo del circuito. In primo piano tre piloti attesissimi - il ferrarista Leclerc, il tre volte campione del mondo Verstappen e il sette volte iridato Hamilton - a fiancheggiare il perimetro del tracciato colorato, dalla Tosa alla Piratella, con il verde, l'oro e il blu della bandiera brasiliana che comparivano sul casco di Ayrton Senna, scomparso proprio sulla pista romagnola il primo maggio 1994, trent'anni fa. Si gioca su questi temi il poster ufficiale del Gran Premio di Formula 1 di Imola in programma dal 17 al 19 maggio prossimi.

"È molto emozionante riprendere da dove ci eravamo lasciati - osserva alla presentazione della locandina Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia : il giorno dopo l'alluvione che aveva impedito lo svolgimento del Gran Premio 2023, quando tutto era ormai pronto. I lavori hanno consentito di ripristinare la perfetta efficienza dell'autodromo. Questo è il risultato di un grande sforzo compiuto da Formula Imola, Comune di Imola e Regione Emilia-Romagna. Siamo convinti che sarà un bellissimo Gran Premio" Si tratta, aggiunge il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, "di un grande appuntamento sportivo che siamo orgogliosi di ospitare nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola, un distretto unico al mondo, concentrato senza uguali di passione, talento, innovazione: un ritorno che quest'anno assume un particolare significato, dopo l'annullamento della competizione lo scorso anno a causa della drammatica alluvione che ha così duramente colpito l'Emilia-Romagna".

La presentazione del poster, argomenta il sindaco di Imola, Marco Panieri, "è il momento in cui si inizia a respirare l'avvicinarsi del Gran Premio e di tutte le sue emozioni.

Quest'anno, è un inno al Made in Italy e alla Motor Valley della nostra terra, una celebrazione della passione che accompagna emiliano-romagnoli, gli italiani e tantissime persone nell'assistere alle gare di Formula 1".

