Unimore installa altre due panchine rosse

In occasione della Giornata internazionale della donna, Unimore ha collocato altre due panchine rosse, simbolo del contrasto alla violenza di genere, in due sedi universitarie: a Modena al complesso Sant'Eufemia sede del Dipartimento di studi linguistici e culturali, e a Reggio Emilia al Campus San Lazzaro al padiglione De Sanctis sede dei corsi di laurea di Infermieristica e Terapia occupazionale della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le panchine rosse in ateneo salgono così a quattro, le prime due erano state collocate al Campus di via Campi a Modena e a Palazzo Dossetti a Reggio Emilia. "In occasione della Giornata internazionale della Donna, è fondamentale ribadire quanto la lotta per la parità e contro ogni forma di violenza sia una responsabilità che deve vederci impegnati in maniera corale - sottolinea il Rettore Carlo Adolfo Porro - Proprio in quest'ottica, le panchine rosse, oltre a rappresentare un richiamo visivo alla necessità di combattere la violenza di genere, sono soprattutto un appello all'azione. La decisione di coinvolgere direttamente la nostra comunità studentesca nel progetto vuole essere una dimostrazione di grande fiducia nelle giovani generazioni e nei confronti del loro ruolo cruciale nel promuovere questo cambiamento necessario e non più procrastinabile". Il progetto punta oggi a rigenerare panchine rosse e in futuro, attraverso la creazione di un concorso, a installare nuove panchine disegnate e realizzate da studenti e studentesse di Unimore.



