Casa delle donne di Bologna, 'le violenze sono in aumento'

"I numeri sono in crescita in tutta Italia e Bologna, per le dimensioni che ha dati preoccupanti. Arriviamo al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in condizione di sconforto. C'erano già stati episodi estremi in estate e purtroppo la situazione non si arresta". Lo ha detto Susanna Zaccaria, presidentessa della 'Casa delle donne contro la violenza Bologna' ed ex assessora comunale alle Pari opportunità intervenendo alla presentazione di 'Volley for Women' sabato al Paladozza.

Ecco un'anticipazione dei dati che saranno presentati al completo proprio sabato: "Le donne accolte dal primo gennaio al 31 ottobre dalle nostre strutture sono state 827 contro le 773 di un anno fa e tanto basta a capire che il problema è in aumento - ha spiegato - Aggiungo che le nostre strutture prevedono 62 posti di ospitalità in casa rifugio con indirizzo segreto per quelle donne, anche con figli e figlie, che ne hanno necessità: in queste strutture abbiamo già ospitato 139 tra donne e bambini contro i 99 casi di un anno fa e posso garantire che se avessimo anche dieci case in più le avremmo riempite tutte. Sono numeri alti per la città delle dimensioni di Bologna e il timore che non siano reali è alto, dato che in questo ambito c'è molto sommerso".

Un solo aspetto positivo vede Susanna Zaccaria: "A Bologna Casa delle donne è una realtà consolidata dal 1990, che ha reti di aiuto e a Bologna si denuncia e si chiede aiuto maggiormente perché si ha la possibilità di essere aiutate. Dall'apertura ad oggi abbiamo accolto a 15.360 donne e mi piace pensare a loro e a dove sono ora, perché dalla violenza si può uscire. Ma dobbiamo fare di più e meglio e soprattutto bisogna attivarsi e chiedere aiuto sempre prima che sia troppo tardi".

