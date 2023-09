Tutto Respighi a Bologna per Conoscere la Musica

In attesa della partenza del Festival dedicato a Ottorino Respighi, in programma a Bologna dal 24 settembre al 3 ottobre prossimi, attorno al compositore pare improvvisamente svilupparsi un'attività finora mai così intensa.

Così dopo il concerto degli scorsi giorni dell'Orchestra del Baraccano, ecco arrivare l'intenso omaggio dell'Associazione Conoscere la Musica il cui secondo concerto autunnale (Rocca di Dozza Imolese, 20 settembre alle 20.30) mostra un impaginato interamente dedicato al maestro che proprio a Bologna nacque nel 1879. Ne saranno protagonisti il Quartetto d'archi Berovski, il mezzosoprano Daniela Pini e la pianista Claudia D'Ippolito. In programma tre interessanti composizioni da camera scritte da Respighi fra i 25 e 35 anni, e di raro ascolto: il Quartetto per archi in re minore P. 91 del 1909, il celebre poemetto Il Tramonto per voce e quartetto d'archi P. 101 del 1914 e il raro Quintetto in fa minore per pianoforte e archi P. 35 del 1902.

Il buon momento per la musica di Ottorino Respighi, che fu allievo di Giuseppe Martucci e Nikolai Rimski-Korsakov, si denota anche dal fatto che ormai è stato registrato quasi integralmente il suo ricco catalogo musicale che, oltre al celebre trittico romano (Feste Romane, Fontane di Roma e Pini di Roma) da sempre nel repertorio di tutte le grandi orchestre e di tutti i direttori, annovera stupende pagine pianistiche e per vari organici cameristici, con una predilezione per le opere per voce e strumenti, e alcune imponenti opere liriche. Al centro del programma di mercoledì a Dozza c'è senza dubbio il poemetto Il Tramonto che Respighi scrisse utilizzando una ottocentesca traduzione di Roberto Ascoli del celebre The Sunset del poeta inglese Percy Bysshe Shelley, in cui si narra dell'improvvisa morte di un uomo dopo la prima notte d'amore e della drammatica esistenza della donna per il resto della sua vita dopo un simile trauma. Interesse reso ancora maggiore pensando al confronto ravvicinato con l'interpretazione che ne darà proprio al Festival il 27 settembre il soprano Anna Caterina Antonacci con un accompagnamento questa volta orchestrale, quello della Filarmonica Toscanini.



