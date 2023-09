A Bologna torna il Festival Francescano tra sogni e regole

Sogno, regole, vita è il filo conduttore della quindicesima edizione del Festival Francescano 2023, che si svolgerà a Bologna dal 21 al 24 settembre, con il cuore degli appuntamenti in Piazza Maggiore e nel palazzo comunale. Un programma di oltre cento iniziative, tra conferenze, spettacoli, laboratori e presentazioni di libri, organizzato dal Movimento francescano dell'Emilia-Romagna, nel ricordo di un importante anniversario: ottocento anni fa, nel 1223, la Regola di frate Francesco fu approvata da Papa Onofrio III.

Ci s'interrogherà quindi sull'attualità del messaggio francescano: "Al Festival verranno persone di estrazione diversa, storie diverse, appartenenze diverse che insieme si confrontano e si fanno domande: se una regola ha ancora senso, se la parola 'obbedire' a un progetto ha ancora senso e si coniuga anche con la parola'"disobbedire' - spiega Fra Giampaolo Cavalli, presidente del Festival - in un momento in cui siamo allergici alle regole e ognuno ha la sua regola, ci chiediamo se possa avere ancora senso sognare insieme, cambiare la società insieme; questo è quello che ha fatto Francesco con la sua vita, la sua regola, che è una regola piena di finestre che lascia tantissime possibilità".

Molti gli ospiti, anche internazionali: il filosofo Frederic Gros, Eric-Emmanuel Schmitt, e ancora lo storico Jacques Dalarun, la filosofa Michela Marzano, lo psichiatra Paolo Crepet, il giurista Gherardo Colombo in una lectio magistralis sulle regole in Piazza Maggiore il 22 settembre alle 16.30, poi il cardinale Matteo Zuppi che si confronterà con Cecilia Sala sui "Sogni infranti" dell'attualità tra guerre e migrazioni; domenica 23 il sindaco Matteo Lepore e Romano Prodi in un dialogo sul futuro dell'Europa. Diversi anche gli spettacoli, con il clou sabato 23 settembre alle 21 sempre in piazza Maggiore con sportivi, campioni, artisti, insieme a parlare di regole e sogni, cantando per i 60 anni del Piccolo Coro dell'Antoniano.



