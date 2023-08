Il segretario della Lega di Modena: "Gay contro natura, è polemica"

"Essere gay è contro natura e le razze esistono". Parole del segretario provinciale della Lega di Modena, deputato nella scorsa legislatura, Guglielmo Golinelli, rilasciate in un'intervista alla Gazzetta di Modena, dopo che aveva pubblicato sui social una foto di lui in spiaggia che leggeva il libro del generale Vannacci, al centro delle polemiche in questi giorni: "una buonissima lettura", e a corredo l'hashtag "#iostoconVANNACCI", per rimarcare la sua posizione di vicinanza al generale.



"Parliamo - dice al giornale modenese - di opinioni personali e come tali vanno considerate e rispettate. Possono non essere condivise. E' un suo diritto esprimere le proprie opinioni: appartiene a lui come a ognuno di noi. Lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi, dare continuità alla specie e costruire una famiglia. Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata. Ma io non direi mai che gli omosessuali non sono normali. Io faccio l'allevatore e come esistono negli animali, le razze esistono oggettivamente anche negli uomini".



Immediate le reazioni di tutto il Partito democratico modenese: "Stiamo parlando del segretario provinciale della Lega, non dell'imbarazzante esternazione di un simpatizzante esaltato che gli stessi vertici del partito cercano di tenere nascosto. Stiamo parlando di una figura con ruoli di responsabilità, che rappresenta, sul territorio, uno dei due principali partiti che governano il Paese". Sono parole "agghiaccianti", che fanno "ribrezzo" e che "ci ripiombano negli anni più bui del Novecento, evocando concetti come quello di razza, screditati da tutta la comunità scientifica, la discriminazione in base all'orientamento sessuale, la procreazione come finalità unica della vita umana, il negazionismo climatico. E davvero personaggi di tal sorta vorrebbero candidarsi a governare il territorio, a rappresentare i cittadini modenesi?". Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd Emilia-Romagna in un post su Facebook aggiunge: "Questo il volto della destra che si candida a governare le nostre comunità, i nostri territori. Parole che fanno orrore, che vanno respinte con forza. Modena merita di meglio, l'Emilia-Romagna merita di meglio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA