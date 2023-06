A Bologna jazz in due rassegne alla Fondazione Zucchelli

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Cinque concerti jazz, in collaborazione con il Conservatorio Martini e con la direzione artistica di Domenico Caliri saranno in programma a Bologna dal 29 giugno al 27 luglio, al Zu.Art (giardino delle arti di Fondazione Zucchelli di vicolo Malgrado) per la quinta edizione dell''International jazz & art performing'.

Il cartellone prevede la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello, con il coordinamento dei docenti del dipartimento, e il coinvolgimento di vari ospiti.

Apertura il 29 giugno con una serata, coordinata dal pianista Teo Ciavarella, dedicata alla storica formazione Doctor Dixie jazz band, con ospite Checco Coniglio, da sempre trombonista della band. Il 6 luglio omaggio ad uno dei grandi del jazz europeo degli anni '60 come il chitarrista Renè Thomas, con Jimmy Villotti, che non ha mai nascosto di esserne stato influenzato, che sarà ospite del trio del bassista Paolo Ghetti.

Thelonious Monk sarà celebrato il 13 luglio con un quintetto diretto dal trombonista Tony Cattano con Giuseppe La Stella, altro trombonista, Giordano Cattano chitarra e Gabriele Indelicato basso.

A seguire, la contaminazione del jazz di 'sapore' etnico il 20, con una formazione diretta dal chitarrista Domenico Caliri, con ospite speciale Paolo Caruso, virtuoso di strumenti a percussione sudamericani. Concerto finale, il 27 luglio, con 'Omaggio alla Blue Note records' con un ensemble diretto da Michele Corcella, con ospite la cantante Andrea Margherita Martinelli, che ha vinto al borsa di studio del Concorso Zucchelli 2022, che ogni anno premia il musicista più meritevole.

Il Giardino delle Arti ospiterà anche 'Sogn-arte', concerti a cadenza settimanale dal 6 giugno all'8 agosto promossi da Polpette e Crescentine' per unire il jazz alla gastronomia.

Saranno appuntamenti all'insegna delle più varie espressioni dello swing, ideate da Davide Brillante e Marco Bovi, Matteo Raggi e Barend Middelhoff sax tenore, che di volta in volta insieme ad altri ospiti, suoneranno in piccole formazioni acustiche, per un viaggio nel jazz protagonista tra le due guerre mondiali del secolo scorso. Per le due rassegne l'ingresso è gratuito. (ANSA).