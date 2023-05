L'appello dell'allevatore: 'Aiutatemi a salvare i miei maiali'

"Siamo un'azienda agricola di Lugo, in zona Zagonara. Abbiamo circa tremila maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili. Abbiamo un metro d'acqua all'interno delle nostre stalle adesso e sta salendo. Le strade di comunicazione sono sott'acqua. Avremmo bisogno di un allevamento d'appoggio per spostare almeno i piccoli e cercare di salvarli". È questo l'appello di Davide Bacchiega, direttore dell'azienda agricola Benfenati di Lugo, in Romagna, colpita dall'alluvione.

"Abbiamo ancora qualche ora di autonomia e un po' di energia elettrica, dopodiché saremo sott'acqua", aggiunge. La richiesta dell'allevatore è di "trovare un allevamento asciutto dove ricoverare temporaneamente i miei animali. Con dei mezzi o a piedi, perché la strada ormai è coperta dall'acqua, potremmo cercare di salvarli".