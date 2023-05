Il pianista Seong-Jin Cho in concerto al Bologna Festival

Vincitore del Concorso Chopin di Varsavia nel 2015 e interprete di straordinario talento, Seong-Jin Cho è uno dei protagonisti dell'odierna scena pianistica internazionale: il ventinovenne artista sudcoreano torna a suonare al Bologna Festival il 18 maggio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni per la rassegna Grandi Interpreti della quarantennale manifestazione felsinea.

Ultima tappa di una tournée che ha toccato otto delle principali città della Germania, l'ormai celebre pianista torna a Bologna assieme all'altrettanto celebre Academy of St Martin in the Fields, l'orchestra da camera fondata da Sir Neville Marriner nel 1958. Sempre in perfetto equilibrio tra un vivace virtuosismo e una delicata espressività, per questi appuntamenti Seong-Jin Cho ha scelto un programma costruito sul confronto tra il pianismo classico di Mozart con quello romantico di Chopin. A completare la serata l'ensemble inglese, diretta dal primo violino Tomo Keller, proporrà la Sinfonia di Haydn 'Lamentatione' (la numero 26 delle 108 composte nel corso della sua lunga carriera e la prima che Haydn scrisse in una tonalità minore) e l'Ouverture per archi di Lutoslawski, anno 1949, lavoro sperimentale in cui il trentanovenne maestro polacco è alla ricerca di un suo nuovo personale linguaggio.

Primo concerto scritto da Mozart quando si era trasferito a Vienna nel 1782, il Concerto KV 414 pone al centro lo strumento solista pur senza trascurare la funzione dell'orchestra sotto il profilo timbrico e ritmico. Nel movimento centrale Mozart fa suo un tema di Johann Christian Bach, un omaggio all'amico-maestro per cui nutriva grande stima. Il Concerto Op.11 di Chopin, composto nel 1830, si distingue per la sua scrittura virtuosistica, con passi di bravura affidati anche alla mano sinistra e con un movimento finale dal virtuosismo elegante e stilizzato, basato su temi popolari riconducibili al folclore polacco. (ANSA).