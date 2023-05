Maltempo: allerta arancione domani per l'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Allerta arancione per criticità idrogeologica dalla mezzanotte di oggi a quella di domani in diverse zone dell'Emilia-Romagna - dove è in vigore sino a tarda sera un'allerta rossa diramata ieri - a causa delle piene previste sui corsi d'acqua. Nel dettaglio, la nuova allerta disposta dall'Arpae e dalla Protezione Civile, riguarda la collina bolognese e l'alta collina romagnola. Emessa, inoltre, una allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica sulla pianura ferrarese e romagnola e sulla pianura emiliana.

Nel dettaglio, viene osservato, nel provvedimento "si prevedono piene sui corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione dovute alle precipitazioni di oggi in progressivo esaurimento. Nelle aree collinari del settore centro-orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, saranno ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Dalla sera-notte di lunedì si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione".

Infine, viene sottolineato, "le criticità idrauliche della pianura ferrarese e idrogeologica nell'Appennino centro-orientale sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio". (ANSA).