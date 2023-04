I Gaznevada al Berghain di Berlino con 'Sick Soundtrack' live

I Gaznevada, band simbolo della scena rock italiana ed espressione dei movimenti giovanili della Bologna di fine anni Settanta, sono stati invitati il 7 aprile a suonare live al Berghain di Berlino, il club underground più importante a livello internazionale, per eseguire integralmente la versione 'modernizzata' di 'Sick Soundtrack', il loro disco d'esordio del 1980, che verrà ripubblicato a maggio. Con quell'album hanno riletto le tensioni del punk che arrivava dall'America, i Ramones su tutti, attraverso il filtro dell'elettronica, delle prime macchine per 'fare musica', diventando un riferimento obbligato per una generazione di rocker e di sperimentatori. La loro carriera è nata all'interno della Traumfabrick, la casa nel centro di Bologna dove condividevano la ricerca sul suono con gli esordi di fumettisti come Filippo Scozzari e Andrea Pazienza e di videomaker poi diventati registi di fama come Renato De Maria. Una ricerca passata dal punk degli esordi, specie quelli della cassetta Gaznevada del 1979, alle vertigini avantgarde disco (IC Love Affair) ballate nei club.

Lo scorso anno, in un incontro organizzato dal Dams, Ciro Pagano (Robert Squibb) e Marco Bongiovanni (Chainsaw Sally) hanno presentato un live set inedito, una rilettura contemporanea delle tracce di 'Sick Soundtrack'. Da lì il ritorno in alcuni locali come il Covo di Bologna e il Tenax di Firenze, spazi molto legati alla loro storia, fino all'arrivo della richiesta del Berghain. Il live nel frattempo, su idea del discografico Giovanni Natale, è stato rimodulato e sarà alla base del nuovo disco, 'Synth Soundtrack', titolo omaggio a 'Sick Soundtrack', sul quale il lavoro si basa: una rilettura dell'album originale pensata, dice Ciro Pagano, "come se quando il disco fu registrato nel 1980 avessimo avuto a disposizione la tecnologia contemporanea". L'album verrà pubblicato su etichetta Italian Records (Expanded Music). (ANSA).