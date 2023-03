Clai e Comunità di S.Egidio insieme per Pasqua dei fragili

In vista dell'arrivo della Pasqua, la Cooperativa agroalimentare di Imola Clai presenta una nuova iniziativa che rinnova l'impegno a favore delle situazioni più fragili con il sostegno verso l'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio.

Attiva in Italia e in 72 paesi del mondo, legata da sempre ai più poveri con un impegno volontario e gratuito la comunità di Sant'Egidio attualmente è particolarmente impegnata nel sostenere in Italia migliaia di famiglie impoverite dalla crisi economica (resa ancora più problematico dalle conseguenze della drammatica guerra in Ucraina). Nel solo 2022 ha distribuito in 30 città italiane 230.000 pacchi alimentari, raddoppiando inoltre il numero di pasti distribuiti negli anni passati.

Dopo la collaborazione con il Banco Alimentare, che ha permesso di distribuire nel periodo natalizio 200 mila pasti alle persone più in difficoltà, Clai realizza quindi una nuova esperienza solidale che accompagnerà il suo cammino, e quello dei suoi consumatori, lungo la strada che precede l'arrivo della Pasqua attraverso una donazione che contribuirà a rafforzare l'opera fondamentale portata avanti dalla Comunità di Sant'Egidio. (ANSA).