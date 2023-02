Ferrari: utile netto sale a 939 milioni, ricavi +19,3%

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - La Ferrari ha chiuso il 2022 con un utile netto di 939 milioni di euro, in crescita del 13% sull'anno precedente. Le consegne totali sono pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al 2021, i ricavi netti ammontano a 5 miliardi, in aumento del 19,3%.

"Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo" commenta Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari.

L'aumento delle consegne nel corso dell'anno è stato trainato dalla Ferrari Portofino M e dalla famiglia SF90, ma anche dalla fase di accelerazione della 296 Gtb e della 812 Competizione. Tutte le aree geografiche hanno contribuito positivamente. La regione Emea ha registrato un aumento dell'8,5%, le Americhe sono cresciute del 21,8%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno riportato un incremento del 72,6% e la regione Resto dell'Apac è cresciuta del 17,1%.

(ANSA).