Al via campagna rivolta agli uomini su violenza donne

Al via la campagna di comunicazione 'Chiedo per un amico', promossa da Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena e sostenuta dal Dipartimento nazionale Pari opportunità con l'obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza, aiutando gli uomini autori della violenza ad intraprendere un percorso di consapevolezza e di cambiamento.

In particolare l'iniziativa punta a far conoscere i percorsi di trattamento rivolti agli uomini autori di violenza di genere e la rete dei Centri pubblici 'Liberiamoci dalla violenza' presenti nelle Ausl di ogni capoluogo di provincia, spazi dedicati in cui con il supporto di psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali possano comprendere le ragioni del loro comportamento e trovare un sostegno nella costruzione di modalità relazionali più rispettose della propria partner, dei figli, dei familiari.

La campagna partirà domani e sarà diffusa sui profili social Facebook e Instagram della Regione per tre mesi. Su un sito dedicato (https://parita.regione.emilia-romagna.it/liberiamoci-dalla-viol enza) si trovano le informazioni e i contatti dei Centri Liberiamoci dalla violenza e un video sarà online sul canale YouTube e su Lepida Tv.

Nel 2021, sono stati 537 gli uomini in trattamento, nella maggioranza dei casi partner (42,6%) o ex partner (34,3%) della vittima. Si tratta per lo più di uomini italiani, nella maggioranza dei casi - 310 - con figli. "Di fronte a numeri ancora drammatici - osserva l'assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori - agli uomini vogliamo dire che uscire dal tunnel è possibile, ma il cambiamento passa innanzi tutto da una presa di coscienza personale". (ANSA).