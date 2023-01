Incidenti stradali: moto contro auto in sosta, morto 25enne

Incidente mortale in via del Tuscolano, a Bologna. Ieri sera intorno alle 21.15 una moto stava percorrendo la via del quartiere Navile, quando si è schiantata contro un'auto in sosta all'altezza del numero 22.

Alla guida c'era un 25enne italiano che viveva a Bologna, ma era residente in un'altra regione. Il motociclista è stato portato dal 118 in condizioni gravi all'ospedale Maggiore, poi è peggiorato nella notte ed è morto. (ANSA).