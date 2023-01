Art city in Regione E-R, tre mostre di arte contemporanea

La Regione Emilia-Romagna apre le porte ad Art City, l'evento dedicato all'arte contemporanea promosso dal Comune di Bologna, ospitando tre mostre negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50 a Bologna. Il programma si apre domani giovedì 26 gennaio, ore 11, con l'inaugurazione della mostra 'Le origini scampanate' di Bruno Benuzzi, a cura di Sandro Malossini, che sarà aperta al pubblico fino al 17 febbraio.

La mostra delle opere di Benuzzi, che in catalogo è accompagnata da alcuni testi critici, rende omaggio a una delle figure più significative dell'arte contemporanea di Bologna: un artista che ha saputo guardare il mondo senza andare via da questa città e che da essa ha aperto una finestra sull'arte di oggi. L'esposizione raccoglie numerose opere realizzate negli ultimi anni, accompagnate da alcuni lavori storici già esposti nelle maggiori manifestazioni d'arte del territorio nazionale.

"Si rinnova il sodalizio dell'Assemblea con Art City - commenta la presidente dell'Assemblea Emma Petitti - ormai punto di riferimento per gli amanti dell'arte e della ricerca artistica. Convinti sempre più che una sede istituzionale possa essere anche un luogo di cultura e di promozione della conoscenza, ci auguriamo che anche questa esposizione possa trovare il consenso del pubblico che negli ultimi anni ci segue e sostiene".

Art City in Assemblea proseguirà con la mostra 'Paesaggi e le fantasie di paese, di Giovanni Ciangottini, a cura di Sandro Malossini dal 31 gennaio al 20 febbraio. A seguire la mostra 'Gli scultori della velocità. I capolavori dei maestri carrozzieri modenesi' a cura di Jean Marc Borel dal 2 al 12 febbraio. (ANSA).