Sanità: al Sant'Orsola laser per cura tratto urinario bimbi

"Questo è un macchinario molto importante che permette un miglior rendimento del percorso di guarigione dei piccoli pazienti con malformazioni o patologie del tratto urinario. Una fetta significativa della chirurgia pediatrica trarrà beneficio da questa donazione". È quanto ha detto Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant'Orsola di Bologna presentando il nuovo laser per la chirurgia e la cura dei pazienti pediatrici, donato da Amaci Odv con il supporto della Banca di Bologna.

"Questo macchinario - ha spiegato - permette con maggiore precisione ed efficacia l'esecuzione per via endoscopica di quegli interventi alla vescica, all' uretere e dei reni che sono la prevalenza nella patologia urologica pediatrica". Le cure saranno destinate ad una platea di piccoli pazienti non solo di Bologna ma dell'intera regione Emilia Romagna e di altre parti d'Italia.

Gibertoni, infine, ha voluto rivolgere "un ringraziamento all'associazione Amaci, che lavora con noi ogni giorno nella chirurgia pediatrica e alla Banca di Bologna che ha reso concretamente possibile l'acquisto di questo macchinario.

Ringraziamo anche per la solidarietà e per questo spirito di vicinanza che sentiamo dalla cittadinanza", ha concluso. (ANSA).