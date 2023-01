Da Clai 200mila pasti ai bisognosi con il Banco Alimentare

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Oltre 200mila pasti alla persone in difficoltà con il Banco Alimentare. E' il risultato raggiungo dalla cooperativa imolese Clai, che ha concluso con questo risultato l'iniziativa organizzata per il periodo natalizio. E rilancia con le iniziative per il periodo Pasquale: ogni acquisto del salame Coraliina, il tradizionale salame pasquale nato a Norcia, permetterà infatti di contribuire a sostenere le attività della Comunità di Sant'Egidio.

"La solidarietà è nel Dna di Clai - dice il dg Pietro D'Angeli, che alla fiera bolognese Marca ha presentato le novità del gruppo - per questo motivo valutiamo in continuazione le possibilità d'intervento in cui le nostre capacità di supporto e sostegno possano essere valorizzate al massimo. Questo nuovo progetto ci permetterà di creare una continuità solidale dopo l'impegno natalizio con Banco Alimentare: un modo per testimoniare coi fatti che l'attenzione agli altri non deve mai trasformarsi in un'esperienza occasionale". (ANSA).