Femminicidio di Rossella Placati, ergastolo per ex compagno

La Corte d'Assise di Ferrara, presieduta dalla giudice Piera Tassoni (a latere Alessandra Martinelli) ha condannato all'ergastolo Doriano Saveri, imputato del femminicidio di Rossella Placati, sua ex compagna, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio del 2021, nell'abitazione della vittima in Borgo San Giovanni a Bondeno, nel Ferrarese.

Saveri (assistito dagli avvocati Pasquale Longobucco e Alessandra Palma) rispondeva di omicidio aggravato dalla convivenza con la vittima. La Procura di Ferrara, con i pm Stefano Longhi e Lisa Busato, aveva chiesto per lui la condanna all'ergastolo, senza la concessione di alcuna attenuante, ritenendo che a suo carico vi fossero indizi "gravi, precisi e concordanti" per individuarlo come l'autore dell'omicidio dell'ex compagna, un "massacro" avvenuto al culmine di una "esplosione di rabbia".

Si sono costituiti parte civile entrambi i figli di Placati e le sorelle (avvocati Filippo Maggi e Riccardo Caniato), nonché il comune di Bondeno (avvocato Maggi) e le associazioni Udi e Centro Donna e Giustizia di Ferrara. La Corte ha stabilito 150mila euro di provvisionale a testa per i figli di Placati, 30mila per le sorelle e 5mila euro per gli Enti (Comune, Udi e Centro Donna e Giustizia) (ANSA).