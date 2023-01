Studentessa sfugge a violenza sessuale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Una studentessa di 20 anni ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre attraversava a piedi un sottopassaggio ferroviario alla periferia di Bologna e solo grazie all'intervento di una passante è stato evitato il peggio. E' successo ieri sera in via Guazzaloca, zona Mazzini, poco lontano dal parco della Lunetta Gamberini.

Dalle prime informazioni, la giovane era da sola quando è stata avvicinata da un ragazzo che avrebbe cominciato a molestarla, poi le ha anche puntato addosso un coltello. Lei si è messa a urlare e qualcuno ha sentito le sue grida di aiuto: a mettere in fuga il maniaco è stata un'altra donna, che era poco lontano ed è intervenuta, facendo desistere l'uomo che si è dato alla fuga. La ragazza aggredita, molto spaventata, è stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato indagini per identificare il responsabile della tentata violenza. (ANSA).