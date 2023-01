Musica: l'Orchestra Senzaspine al Palazzo Re Enzo di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GEN - L'Orchestra Senzaspine di Bologna comincia il suo decimo anno di vita accogliendo il suo pubblico nel salone del centralissimo Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore: tre weekend per inaugurare il 2023 e vivere un'esperienza emozionante in una location non usuale per la musica classica. Una occasione per ascoltare un grande repertorio, che va dal tango alla musica da film sino all'omaggio a Vivaldi con una programmazione che vedrà impegnata sia l'ensemble bolognese sia il trio del pianista Pietro Beltrani.

Nel biglietto per lo spettacolo, diverso ogni fine settimana, è inclusa la visita al Palazzo Re Enzo, un luogo di grande suggestione del quale scoprire i segreti. Nel primo appuntamento, il 6 e 7 gennaio alle 19 e l'8 gennaio alle 17, il Beltrani Modern Piano Trio, ensemble nato in seno alla Senzaspine, ci sarà l'omaggio ad Astor Piazzolla, il padre del tango moderno. Insieme al Beltrani Modern Piano Trio composto da Pietro Beltrani al pianoforte, Daniele Negrini al violino e Tiziano Guerzoni al violoncello, si esibiranno Chiara Benati e Andrea Vighi, finalisti dei campionati mondiali ed europei di Tango Argentino! Nel secondo week-end di gennaio, il 13 gennaio alle 21, il 14 alle 19 e il 15 alle 17, l'omaggio è ad Ennio Morricone con l'esecuzione di alcune delle più belle colonne sonore scritte dal maestro, alle quali verranno affiancati brani composti da Nino Rota, Nicola Piovani e altri compositori, interpretate sempre dal Beltrani Modern Piano Trio.

Il 20, 21 e 22 gennaio, infine, toccherà alle celeberrime Quattro stagioni di Antonio Vivaldi affidate all'esecuzione del violinista Daniele Negrini e dei Solisti dell'Orchestra Senzaspine. (ANSA).