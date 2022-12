Imprese: Bonterre nomina un consigliere alla sostenibilità

(ANSA) - BOLOGNA, 07 DIC - Un consigliere delegato alla sostenibilità in seno al Consiglio di amministrazione, obiettivi e target strategici aziendali in conformità con il l'Agenda 2030 dell'Onu, uno sportello anti molestie in una delle sedi e una serie di iniziative solidali anche in vista del Natale. Sono queste le principali azioni messe in campo dal Gruppo Bonterre, player di primo piano nel panorama del food made in Italy per rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Azioni che secondo i dati divulgati dal gruppo hanno portato a un calo del 17,5% dei consumi energetici nel 2022 rispetto al 2021, grazie soprattutto all'adozione di sistemi di illuminazione a led, sistemi di cogenerazione e fotovoltaico. Si registra anche -13,8% nel consumo dell'acqua, mentre la produzione dei rifiuti rispetto all'anno scorso è scesa dell'11%. Le emissioni scope 1 e 2 si attestano invece a un -25,5% rispetto al 2021. Sul fonte 'diversity&inclusion', nel 2022 è stato avviato lo sportello anti molestie nello stabilimento di Modena, e dal 2023 il modello sarà replicato a Reggio Emilia, fa sapere il gruppo, che per le produzioni ha anche scelto di investire su packaging più sostenibili preferendo i materiali riciclati a plastica e carta. In occasione del Natale ormai alle porte, infine, il gruppo promuove la campagna "Natale solidale" con il brand Parmareggio: per ogni valigetta di Parmareggio da 850g 22 mesi venduta l'azienda dona 1 euro all'associazione partner, che quest'anno è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla) . "La sostenibilità è un fattore identitario del nostro Gruppo", ha detto il consigliere delegato alla sostenibilità di Bonterre Andrea Benini. "A giugno - ha concluso - pubblicheremo il primo Bilancio di Sostenibilità, già in fase avanzata di realizzazione". (ANSA).